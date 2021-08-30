Hi-Fi аудиоплеер FiiO M11 Plus

30.08.2021 10:15

У поклонников Fiio появилась возможность купить новый продукт любимого бренда – Hi-Fi аудиоплеер M11 Plus. Новинка с функцией USB-ЦАП выпущена ограниченной партией.



Устройство оснащено двумя ЦАП АК4497EQ, восьмиядерным процессором Snapdragon 660 и дисплеем большего по сравнению с другими моделями FiiO размера (диагональ 5,5 дюйма) с соотношением сторон 18:9. Операционная система Android 10.0, встроенный модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC. Объём встроенной памяти – 64 Гб; если этого недостаточно, можно использовать внешнюю карту памяти. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 11 часов прослушивания музыки.

Корпус M11 Plus выполнен из металла и имеет текстурированную поверхность. Функциональная панелью управления расположена сбоку. В комплект поставки входит защитное стекло, стильный чехол из эко-кожи и кабель USB 3.0.