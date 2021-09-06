ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hi-Fi CD-привод от HiFi Rose


06.09.2021 09:06

 

 

Южнокорейский бренд HiFi Rose выпустил CD-привод RSA780 для подключения к музыкальным стримерам и компьютерам. Устройство может воспроизводить записи с компакт-дисков, а также записывать аудиоконтент – с помощью мобильного приложения на платформе Rose OS – на любое интегрированное или подключённое хранилище.

 

Предусмотрена возможность выбора двух режимов (они переключаются тумблером): режим изоляции обеспечивает высочайшее качество звучания при воспроизведении записей через стример HiFi Rose, а нормальный режим предназначен для чтения или записи компакт-дисков при подключении к компьютеру.

 

RSA780, как и стримеры, выпускаемые Rose – устройство премиум-класса. Работает он практически бесшумно, воспроизведение – очень плавное, без пропусков. Высокоэффективные изоляторы сводят к минимуму вибрацию, которая может возникать при считывании компакт-диска. CD-привод оснащается портом USB-B и поставляется в комплекте с USB-кабелем Hi-Fi уровня RSA705 7NOCC. Вес металлического корпуса – 900 г.

Связанные новости:
 Сетевой транспорт Pro-Ject копирует CD - 07.07.2020 11:09
 CD-накопитель Trigon Chronolog - 07.02.2018 18:15
 Ayon CD-35 HF – кому эксклюзив? - 19.10.2017 13:12
 Флагманский SACD плеер Pioneer PD-70AE - 03.10.2017 12:40
 Сетевой плеер Denon DNP-730 - 23.01.2015 19:00
 SACD/CD-проигрыватель TAD D1000 - 07.02.2014 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007