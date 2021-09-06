Hi-Fi CD-привод от HiFi Rose

06.09.2021 09:06

Южнокорейский бренд HiFi Rose выпустил CD-привод RSA780 для подключения к музыкальным стримерам и компьютерам. Устройство может воспроизводить записи с компакт-дисков, а также записывать аудиоконтент – с помощью мобильного приложения на платформе Rose OS – на любое интегрированное или подключённое хранилище.



Предусмотрена возможность выбора двух режимов (они переключаются тумблером): режим изоляции обеспечивает высочайшее качество звучания при воспроизведении записей через стример HiFi Rose, а нормальный режим предназначен для чтения или записи компакт-дисков при подключении к компьютеру.



RSA780, как и стримеры, выпускаемые Rose – устройство премиум-класса. Работает он практически бесшумно, воспроизведение – очень плавное, без пропусков. Высокоэффективные изоляторы сводят к минимуму вибрацию, которая может возникать при считывании компакт-диска. CD-привод оснащается портом USB-B и поставляется в комплекте с USB-кабелем Hi-Fi уровня RSA705 7NOCC. Вес металлического корпуса – 900 г.