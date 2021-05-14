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Hi-Fi & High End Show 2021 – уже на следующей неделе!


14.05.2021 10:25

 

 

После длительного перерыва, связанного с пандемией, в Москве вновь пройдёт главная российская выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса. Она откроется в пятницу 21 мая и продлится до вечера воскресенья 23 мая. Место проведения: отель «Бородино». Регистрация открыта!

 

Как всегда, посетителей ждет много интересного. В выставке примут участие более 50 компаний; они представят долгожданные новинки, классические модели аудио-видео оборудования, а также продукцию брендов, которые, казалось, ушли с рынка навсегда, но теперь возвращаются… В нынешнем году выставке исполняется 25 лет, поэтому в течение всех трёх дней посетители смогут принять участие в акции «HI-FI & HIGH SHOW 25 лет! Подарки в честь юбилея!» и стать обладателями ценных призов. Традиционно в рамках выставки будут работать несколько специализированных экспозиций, в частности, наушников и портативной техники (проект Hi-Fi Portable) – её можно будет увидеть в конференц-зале «Ермолов» на третьем этаже. В номерах отеля некоторые участники покажут оборудование для стриминга музыки в высоком качестве (проект Hi-Fi Стриминг). А в атриуме на пятом этаже развернётся выставка-продажа пластинок (проект Hi-Fi Vinyl). 

 

Регистрация на выставку открыта. Цена входного билета, дающего права на посещение в течение любого из (или всех трёх) дней, с 21 мая по 23 мая – 500 рублей. Начиная с 21 мая, в дни работы выставки, билет будет стоить уже 800 рублей, поэтому рекомендуем зарегистрироваться заранее!

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