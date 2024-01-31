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Hi-Fi & High End Show: «А мы пойдём на север!»


31.01.2024 16:13

 

 

Организатор выставки Hi-Fi & High End Show, компания «Мидэкспо», расширяет региональное присутствие. В марте крупнейшая выставка аудио и видеотехники высокого класса впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

 

Мероприятие состоится 23 и 24 марта 2024 года. Местом проведения выставки выбрана хорошая знакомая российским аудиофилам гостиница «Экспресс Садовая», расположенная в историческом здании XVIII века на берегу канала Грибоедова. Как всегда, на выставке будет представлена аудиовидеоаппаратура из Европы, Азии и Америки, продукция отечественных производителей, широкий ассортимент портативной техники, виниловые пластинки и пр.

 

Традиционно в рамках деловой программы пройдут семинары, лекции и мастер-классы. Ожидаются выступления блогера и телеведущего Михаила Борзенкова, эксперта и писателя Михаила Кучеренко, эксперта по винилу Валерия Быковщенко (Valeron's Vinyl Channel), блогера Евгения Шведова (Iamhear), журналиста Виктора Горбатова и др. Посетителей ждут Hi-Fi квиз, викторины и розыгрыши ценных призов, которые будут предоставлены участниками выставки. Регистрация на Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге уже открыта. Более подробная информация вскоре появится на официальном сайте мероприятия и в социальных сетях.

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