Hi-Fi & High End Show: цены и скидки к юбилею!
Выставка Hi-Fi & High End Show не за горами, и мы продолжаем рассказывать о том, что ждёт посетителей уже в эти выходные, 21, 22 и 23 мая. Двери перед посетителями распахнут 74 номера московского отеля «Бородино», дав ценителям хорошего звука и изображения возможность увидеть самые разные AV компоненты, услышать, как они звучат, и оценить качество «картинки» на экране практически в домашних условиях.
Кроме того, в рамках экспозиции Hi-Fi Vinyl можно будет приобрести редкие виниловые пластинки и книги. А ещё организаторы выставки предлагают посетителям прийти на выставку со своими наушниками: в зале, где будет представлена портативная техника (экспозиция Hi-Fi Portable), сотрудники проекта Reference Audio Analyzer бесплатно проведут измерения наушников и дадут советы по наилучшей их совместимости с источниками.
А теперь – главное! В нынешнем году выставка отмечает четверть века своего существования. К знаменательному событию участники подготовили ряд специальных акций, в том числе праздничные скидки. Получить скидку – точнее, купон, дающий на неё право – можно, обратившись к представителю компании, на стенде которой представлено заинтересовавшее вас аудио-видео оборудование. Кто из участников дарит скидки и где расположены стенды этих компаний, смотрите в списке ниже:
Armada Sound, комнаты 504, 505, 506
Allv Music, комната 511
Audio Deluxe, комната 513
Audio Note, комната 902
Bang & Olufsen, экспозиция Hi-Fi Portable
Barnsly Sound Org., комнаты 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
Bonanza, комнаты 808, 809
CI Group, комната 510
Corbel, комната 1010
CTC Capital, комната 908
EliteBoard, комната 814
Espace Bureau, комната 512
Gong-Stereo, комната 613
Inforcom, комната 501
Homesound, комната 508
Long Wave, комната 911
MMS, комната 713, 714
Next Hi-Fi, комнаты 807, 810, 811
Revox, комната 610
Reezoldini, комната 913
SolovyovSoundSystem, комната 903
Аудиомания, комнатa 601, 602, 603, 701, 702, 703
Галерея Назаров, комната 503
Напоминаем: при условии предварительной регистрации цена билета на все три дня выставки – 500 рублей. В пятницу 21 мая цена вырастет до 800 рублей. Дети до 12 лет могут посетить выставку бесплатно в присутствии родителей или иных законных представителей.
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