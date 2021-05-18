Hi-Fi & High End Show: цены и скидки к юбилею!

18.05.2021 11:48

Выставка Hi-Fi & High End Show не за горами, и мы продолжаем рассказывать о том, что ждёт посетителей уже в эти выходные, 21, 22 и 23 мая. Двери перед посетителями распахнут 74 номера московского отеля «Бородино», дав ценителям хорошего звука и изображения возможность увидеть самые разные AV компоненты, услышать, как они звучат, и оценить качество «картинки» на экране практически в домашних условиях.

Кроме того, в рамках экспозиции Hi-Fi Vinyl можно будет приобрести редкие виниловые пластинки и книги. А ещё организаторы выставки предлагают посетителям прийти на выставку со своими наушниками: в зале, где будет представлена портативная техника (экспозиция Hi-Fi Portable), сотрудники проекта Reference Audio Analyzer бесплатно проведут измерения наушников и дадут советы по наилучшей их совместимости с источниками.

А теперь – главное! В нынешнем году выставка отмечает четверть века своего существования. К знаменательному событию участники подготовили ряд специальных акций, в том числе праздничные скидки. Получить скидку – точнее, купон, дающий на неё право – можно, обратившись к представителю компании, на стенде которой представлено заинтересовавшее вас аудио-видео оборудование. Кто из участников дарит скидки и где расположены стенды этих компаний, смотрите в списке ниже:



Armada Sound, комнаты 504, 505, 506

Allv Music, комната 511

Audio Deluxe, комната 513

Audio Note, комната 902

Bang & Olufsen, экспозиция Hi-Fi Portable

Barnsly Sound Org., комнаты 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712

Bonanza, комнаты 808, 809

CI Group, комната 510

Corbel, комната 1010

CTC Capital, комната 908

EliteBoard, комната 814

Espace Bureau, комната 512

Gong-Stereo, комната 613

Inforcom, комната 501

Homesound, комната 508

Long Wave, комната 911

MMS, комната 713, 714

Next Hi-Fi, комнаты 807, 810, 811

Revox, комната 610

Reezoldini, комната 913

SolovyovSoundSystem, комната 903

Аудиомания, комнатa 601, 602, 603, 701, 702, 703

Галерея Назаров, комната 503

Напоминаем: при условии предварительной регистрации цена билета на все три дня выставки – 500 рублей. В пятницу 21 мая цена вырастет до 800 рублей. Дети до 12 лет могут посетить выставку бесплатно в присутствии родителей или иных законных представителей.