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Hi-Fi & High End Show Москва 2025: регистрация открыта


20.06.2025 14:33

 

 

Открылась регистрация на выставку Hi-Fi & High End Show Москва 2025. Крупнейшее в отрасли мероприятие будет проходить с 10 по 12 октября в столичном отеле «Альянс Бородино».

 

Выставочная экспозиция развернётся на девяти этажах отеля, участники представят продукцию более 300 брендов аудио- и видеоаппаратуры класса Hi-Fi и High End. Деловая программа расширена: лекции, мастер-классы и пр. будут проходить в течение всех трёх дней выставки. В один из дней состоятся ставшие уже традиционными публичные прения, в ходе которых посетители и эксперты обсудят самые животрепещущие вопросы. Запланированы и развлекательные мероприятия, в том числе квизы на «хай-файные» темы и розыгрыши призов. По итогам выставки экспертное жюри выберет лучшие модели, которые получат премию Top High End; вручение наград победителям состоится на торжественной церемонии по окончании Hi-Fi & High End Show.

 

Адрес гостиницы «Альянс Бородино»: Москва, Русаковская улица, дом 13, строение 5.  Для посещения выставки необходимо приобрести входной билет и зарегистрироваться. Те, кто пройдёт регистрацию заранее, на сайте мероприятия, получат возможность приобрести билеты по льготной цене.

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