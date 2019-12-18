Hi-Fi & High End Show переезжает

18.12.2019 13:15

Российским дистрибьюторам и дилерам придётся привыкать не только к переезду выставки Integrated Systems Europe, которая с 2021 года будет проходить не в Амстердаме, а в Барселоне. Hi-Fi & High End Show тоже сменит место проведения, но произойдёт это уже в будущем году.

Главная отечественная выставка аудио и видеоаппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show станет ближе в буквальном смысле: из выставочного комплекса Крокус Экспо она переместится в новый комфортабельный отель «Бородино» в центре Москвы. Изменятся и даты проведения мероприятия – в будущем году увидеть и послушать последние аудио- и видео новинки можно будет с 3 по 5 апреля.

Новый проект выставки – Hi-Fi Ultra HD. В его рамках посетителям будут представлены 4K и 8К телевизоры и проекторы; пройдёт конференция «Ultra HD. Перспективы и тренды развития». Как и прежде, отдельные разделы будут посвящены наушникам и портативной технике (Hi-Fi Portable), проигрывателям виниловых дисков (Hi-Fi Vinyl), и стримингу музыки в высоком качестве (Hi-Fi Стриминг). В рамках выставки состоится «Битва форматов», на которой присутствующим будет предоставлена возможность сравнить аналоговые и цифровые источники звука. Также в программе: панельная дискуссия «Тренды и будущее Hi-Fi рынка», академия для инсталляторов «Сustom Install решения», лекции, мастер-классы и розыгрыши ценных призов. Регистрация на выставку откроется в январе.