Hi-Fi & High End Show: премьера MMS Cinema

12.10.2022 09:09

Неизменный участник выставки Hi-Fi & High End Show – российская дистрибьюторская компания MMS Cinema». В этом году её экспозиция занимает три комнаты отеля «Бородино» : 712, 713 и 714.

В комнате №712 демонстрируются возможности домашнего кинотеатра, собранного на базе компонентов Theory Audio Design. «Сердце и мозг» кинотеатрального комплекта – многофункциональный контроллер-усилитель Theory Audio Design ALC-1809, который можно настроить для управления системой любой конфигурации, от 2.0 до Atmos 5.2.2. Особенность выставочного комплекта – использование трёхканального саундбара sb85, флагмана линейки Theory Audio Design, вместо традиционного набора фронтальных акустических систем (левый канал – центр – правый канал). Каждый канал саундбара потенциально способен выдать 117 дБ звукового давления. Частью демонстрируемой системы является 17-канальный AV-процессор для домашнего кинотеатра IOTAVX AVX17 с поддержкой 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS:X.

Продукцию этого бренда, появившегося в ассортименте MMS Cinema не так давно, можно будет увидеть и в комнате №713 – на этот раз в комплекте с акустическими системами ещё одного британского производителя, компании KEF. MMS Cinema привезла на выставку множество интереснейших новинок KEF, в том числе великолепные LS60 Wireless – активные напольные акустические системы категории «всё-в-одном», выпущенные в 2022 году к 60-летию бренда, а также ультра-компактный активный сабвуфер KC62 мощностью 1000 ватт и самые покупаемые в категории «всё-в-одном» колонки, компактные беспроводные LSX II. На стенде также будут представлены компоненты «старшей» линейки (35 Series) шведской компании Primare и ламповые усилители американской Manley Labs.

Ну а в комнате №714 – премьера. Экспозиция полностью посвящена Tone Winner, собственной торговой марке одного из крупнейших OEM и ODM-производителей, выпускающего технику для известных международных брендов. MMS Cinema покажет один из самых популярных компонентов Tone Winner, 16-канальный процессор AT-300 (4K / HDR / Dolby Vision / Dolby Atmos / DTS: X), на базе которого можно создавать системы с конфигурацией до 13.3, 9.3.4 или 7.3.6, а также фирменные AV-ресиверы и всевозможные усилители – стерео интегральники, усилители мощности, многоканальные усилители и балансный предварительный усилитель.



