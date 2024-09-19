Hi-Fi & High End Show пройдёт в Москве в 28-й раз

19.09.2024 14:08

Крупнейшая в России выставка аудио- и видеотехники высокого класса, портативных устройств и всего, что связано с винилом, будет проходить в московском отеле «Альянс Бородино» с 18 по 20 октября. До очередного юбилея остаётся всего ничего: впервые мероприятие состоялось в 1996 году… Выставка организована компанией «Мидэкспо», генеральным спонсором выступает российский бренд Premiera, партнёры выставки – компании KEF, Tone Winner, Primare. Регистрация уже открыта.



Обширная экспозиция будет располагаться на всех 11 этажах отеля. Ожидается насыщенная деловая и развлекательная программа, в частности, желающие смогут принять участие в музыкальном Hi-Fi квизе и побороться за ценные призы. Новым форматом для московского Hi-Fi & High End Show станут публичные прения о том, какую роль в мире современной аудиотехники играют российские производители. Модератором дискуссии станет эксперт в области High End оборудования автор программы «СтереоПравда» Михаил Кучеренко. В завершение первого дня выставки традиционно будут объявлены имена победителей ежегодной премии Top High End.



19 октября в рамках Hi-Fi & High End Show пройдёт – уже в третий раз – джазовый фестиваль. В этом году его жанровые границы расширены, что позволит выступить не только джазовым музыкантам, но и тем, кто играет современный рок. Название фестиваля изменено на Jazz & Rock Sound, а девизом выбрано название знаменитой песни «Битлз» Come Together, которое символизирует единение и совместное творчество. Главный приз для победителя – возможность записать свой музыкальный шедевр в профессиональной студии звукозаписи ММS Records.



