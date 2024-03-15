Hi-Fi & High End Show SPb: «авторские» стереосистемы Михаила Кучеренко

15.03.2024 03:15

Об экспозиции компании En-Trade Distribution расскажем подробнее. Две стереосистемы для неё «построил» Михаил Кучеренко, взяв в качестве усилительной части продукцию Dan D’Agostino и Ayre Acoustics.

В первом случае это интегральный усилитель Dan D’Agostino Progression с балансной схемотехникой, мощностью 200 Вт на 8 Ом и 400 Вт на 4 Ом. В нём объединены классические решения и самые современные технологии стриминга и цифроаналогового преобразования. Встроенный модуль ЦАП-стримера – с поддержкой Tidal, Qobuz, Deezer и Spotify, MQA и Roon. Опционально предлагается модуль фонокорректора (для MC картриджей). Параметры приема сигналов: до PCM 24/192, DSD 11,2 МГц. Акустическая часть демонстрируемой системы: громкоговорители Magnepan 20.1.

Второй комплект выстроен на базе интегрального усилителя Ayre EX-8. В полной комплектации Ayre EX-8 выступает ещё и как цифровой хаб. Для создания полноценного комплекта достаточно подключить к Ayre EX-8 акустические системы или наушники. Усилитель имеет полностью балансную схему с нулевой обратной связью; мощность усилителя составляет 2 х 100 Вт / 8 Ом. Технология с переменным коэффициентом усиления (VGT), применённая в регуляторе громкости, максимально увеличивает динамический диапазон. Входы: три аналоговых (балансный, небалансные) и шесть цифровых (Ethernet, USB, AES/EBU, S/PDIF, два Toslink). Акустические системы: Magnepan Mini Maggie System.



