Hi-Fi & High End Show СПб: первые подробности
Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге опубликовали на официальном сайте мероприятия предварительный список участников.
Напомним, что выставка пройдёт в Северной столице 14 и 15 марта, а местом проведения опять станет гостиница «Экспресс-Садовая». Своё участие уже подтвердили компании Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, AT-Technologies, CTC Capital, Digital Fruits, Dr.Head, ГК Digis, Espace Bureau, Estetic Sound, Kennerton Audio Equipment, Knecht Audio, Living Athmos, Next Hi-Fi, S.A. Lab, Patefon, Petrik Audio, Pult.ru, Simple Distribution, Smart Audio Recording Lab, VoxModule, VPAcoustics, «Лабиринты Звука», «Просто Акустика», «Триумф AUDIO». Список участников будет дополняться.
В рамках Hi-Fi & High End Show СПб будет функционировать специализированная экспозиция Hi-Fi Vinyl, где будут представлены современные и редкие виниловые пластинки, а меломаны и собиратели раритетов смогут найти новые записи для своей коллекции. На «территории винила» будут работать стенды компаний Dr.Head, Living Athmos, Maschina Records, Pult.ru, Twin Vinyl Guitar Club, VinylShop.by и др. Регистрация на Hi-Fi & High End Show СПб идёт полным ходом. Она даёт возможность заранее приобрести билет на выставку со скидкой. В дни проведения мероприятия билеты подорожают.
