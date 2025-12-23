ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hi-Fi & High End Show СПб: первые подробности


23.12.2025 22:19

 

 

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show в Санкт-Петербурге опубликовали на официальном сайте мероприятия предварительный список участников. 

 

Напомним, что выставка пройдёт в Северной столице 14 и 15 марта, а местом проведения опять станет гостиница «Экспресс-Садовая». Своё участие уже подтвердили компании Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, AT-Technologies, CTC Capital, Digital Fruits, Dr.Head, ГК Digis, Espace Bureau, Estetic Sound, Kennerton Audio Equipment, Knecht Audio, Living Athmos, Next Hi-Fi, S.A. Lab, Patefon, Petrik Audio, Pult.ru, Simple Distribution, Smart Audio Recording Lab, VoxModule, VPAcoustics, «Лабиринты Звука», «Просто Акустика», «Триумф AUDIO». Список участников будет дополняться.

 

В рамках Hi-Fi & High End Show СПб будет функционировать специализированная экспозиция Hi-Fi Vinyl, где будут представлены современные и редкие виниловые пластинки, а меломаны и собиратели раритетов смогут найти новые записи для своей коллекции. На «территории винила» будут работать стенды компаний Dr.Head, Living Athmos, Maschina Records, Pult.ru, Twin Vinyl Guitar Club, VinylShop.by и др. Регистрация на Hi-Fi & High End Show СПб идёт полным ходом. Она даёт возможность заранее приобрести билет на выставку со скидкой. В дни проведения мероприятия билеты подорожают.

Связанные новости:
 Госзакупки: телевизоры - 17.12.2025 16:54
 Март не занимать! - 19.11.2025 20:36
 Участники «АудиоСаммита 2025»: Huge Sound  - 22.04.2025 17:10
 Звук и эмоции в Санкт-Петербурге - 06.03.2025 18:14
 Джазовый фестиваль на выставке Hi-Fi & High End Show - 22.09.2022 10:15
 Скоро осень, скоро Hi-Fi… и High End Show 2022 - 30.08.2022 12:01
 Выставке Hi-Fi Show – быть! Но попозже… - 13.03.2020 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007