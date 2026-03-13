Hi-Fi & High End Show СПб: полная деловая программа

13.03.2026 11:49

Полную деловую программу опубликовали организаторы выставки Hi-Fi & High End Show, которая начнёт свою работу в Санкт-Петербурге уже завтра, 14 марта. Выставка будет проходить в течение двух дней на хорошо знакомой российским любителям качественного звука и изображения площадке – в комнатах и залах гостиницы «Экспресс Садовая» (ул. Садовая, д. 62).

В 50 номерах и пяти залах участники выставки покажут новинки аудио- и видеотехники ведущих мировых и почти двух десятков отечественных брендов. Наполнение деловой программы: открытые дискуссии, «круглые столы» и презентации.



Первый день выставки откроет директор компании «Столяров» и создатель аудиопортала «Звук Жизни» Сергей Столяров: в 11:00 начнётся его презентация «Технология натурализации цифрового звука», в ходе которой будет демонстрироваться звучание фирменной аудиосистемы. После него выступит основатель и директор компании AVImesto LLC Артём Иванов, который расскажет о трендах многоканального звука в домашнем кинотеатре (начало в 11:30). Время с 12:30 до 14:00 отдано докладчикам «Академии Винила»: Алексею Калиничеву (ведущий специалист компании «Аудиотехника Импорт»), Алексею Калинину (генеральный директор Armada Sound), Михаилу Новикову (директор по маркетингу Overton, артист и музыкальный продюсер, основатель лейбла SE:VER). После получасовой интеллектуальной игры «Hi-Fi квиз» (14:00-14:30) выступления экспертов продолжатся: с 14:30 до 15:30 эксперт по High End звуку, писатель, автор передачи «СтереоПравда» Михаил Кучеренко будет давать «Практические рекомендации о принципах покупки высококачественной аудиотехники» и советовать, как пройти «Двенадцать Ступеней Лестницы в Аудиофильское Небо». Завершит первый день деловой программы «круглый стол» на тему «Как найти свой звук, не отталкиваясь от брендов» (15:30-16:30); модератор: Павел Кучменко, автор канала «Пашкины Short’ы»; спикеры: автор канала SoundProLab Денис Храпунов, аудиоэксперт и блогер Николай Ткаченко, автор канала «Дневник Аудиофила» Павел Якупов.



Во второй день работы выставки, 15 марта, основатель Valeron’s Vinyl Channel, коллекционер винила Валерий Быковщенко ждёт всех заинтересованных в теме на своё выступление «Коллекционный винил. Что, где и сколько стоит?» (11:30-12:30). В 12:30 начнёт свою работу ещё один «круглый стол». На этот раз модератором выступит Михаил Кучеренко; тема: «Российские производители Hi-Fi и High End Audio. Настоящее состояние и перспективы». К дискуссии приглашены директор по развитию Radiotehnika Артём Фаермарк, директор по маркетингу Digis Hi-Fi Илья Кинжалов, основатель Aleks Audio Александр Ян-Беляевский, основатель S.A.Lab Алексей Сёмин, основатель Kennerton Audio Equipment Валентин Казанжи и генеральный директор Petrik Audio Василий Петрик. В 13:30 с докладом «Российский бренд Phaze Audio: от России до Китая и обратно» выступит директор по развитию бренда Михаил Крюков. С 14:00 до 14:30 – музыкальный антракт» с викториной «Угадай мелодию» (организатор: «Пульт.ру»). В 14:30 начнётся выступление совладельцев компании Maschina Records Дениса Масловского и Максима Кондрашова и редактора редактор портала Stereo.ru Виктора Горбатова: они расскажут, чего ждать от переизданий виниловых альбомов 80-90-х годов. Эффектным завершением выставки (15:30-16:30) станет общение с журналистом, блогером, музыкантом и аудиофилом Михаилом Борзенковым. Тема его выступления: «Этика и психология аудиофильской жизни». Под занавес – вопросы и ответы и ещё один Hi-Fi квиз, принять участие в котором приглашают к 16:30.



