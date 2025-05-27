Hi-Fi & High End Show Урал: деловая программа

27.05.2025 17:21

Уже на этой неделе, 31 мая, в Екатеринбурге откроется выставка Hi-Fi & High End Show Урал. Всех, кто придёт в этот и следующий день в гостиницу «Московская горка», ждёт обширная образовательно-развлекательная программа, от выступлений экспертов и презентаций новинок до прослушиваний и розыгрышей призов. Расписание – на сайте выставки.



Первый день работы выставки, 31 мая, посвящён винилу и стримингу. С 11:30 и до вечера посетители смогут послушать лекции о том, как развиваются стриминговые технологии в России, как изготавливаются виниловые пластинки, что нужно знать о головках звукоснимателей, и т.д. Перед аудиофилами Урала выступят директор направления контрактного производства АО «Фирма «ММС» Тимур Гончаренко; писатель, журналист, автор Дзен-канала «Музыка. История, открытия, мифы» Игорь Цалер, основатель Valeron's Vinyl Channel и коллекционер Валерий Быковщенко, директор компании Muzilla и руководитель отдела контроля качества завода Muzilla Pro Артём Тупик и Илья Тавлияров. В 14:00 состоится тематический Hi-Fi квиз, а в 16:30 на вопросы любителей хорошего звука будет отвечать эксперт по High End, писатель, автор программы «СтереоПравда» Михаил Кучеренко.

1 июня объявлен Днём знаний. Эксперты расскажут об аудиотехнике разных классов, обсудят, существует ли портативный High End, примут участие в публичных прениях на тему «Как собрать домашний кинотеатр и Hi-Fi систему начального уровня». Модератор мероприятия: PR-директор Pult.ru Александр Толчанов; спикеры: директор направления Custom Install ГК Digis Олег Люгин, генеральный директор компании Petrik Audio Василий Петрик, ведущий эксперт Pult.ru по Hi-Fi и домашним кинотеатрам Евгений Смагин, руководитель Hi-Fi отдела Armada Sound Александр Негин, журналист, блогер, музыкант и аудиофил Михаил Борзенков и признанный High End эксперт, создатель и ведущий «СтереоПравды» Михаил Кучеренко. В 14:30 можно будет снова попытать удачу в квизе и получить возможность выиграть один из ценных призов, которые предоставили компании Kennerton Audio Equipment (фирменные наушники), Pult.ru (колонка JBL), UltraHD66.ru и Vinyl96.ru (раритетная виниловая пластинка), MMС (аксессуары для ухода за винилом) и др.

31 мая – 1 июня, Екатеринбург, отель «Московская горка», выставка Hi-Fi & High End Show Урал. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.



