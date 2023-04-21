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Hi-Fi & High End Show возвращается на Урал


21.04.2023 14:13

 

 

2 и 3 июня в Екатеринбурге вновь пройдёт выставка-продажа аудио и видео аппаратуры высокого класса Hi-Fi & High End Show Урал – событие, которое его организаторы определяют как «уникальное для уральского, сибирского и смежных регионов».

 

Экспоненты займут комнаты и залы на пяти этажах бизнес-отеля «Московская Горка». Традиционный для таких выставок формат позволит услышать и увидеть аппаратуру практически в домашних условиях, представить, как она будет выглядеть в интерьерах жилых пространств. Ожидается, что по количеству и составу участников уральская выставка мало в чём уступит московскому проекту. Намерение принять участие выразили компании Alcom, Armada Sound, Barnsly, CI Group, ГК Digis, Digital Fruits, Focus Group, MMS, Next Hi-Fi, Overton, Prime Solutions, Pult.ru, Simple Distribution, SmartAudioRecording Lab., Sonus Victor, Technologica, Аудиомания, Домашние Аудио Технологии и др.

 

Посетителей ждут выступления известных аудиоблогеров, в том числе Михаила Борзенкова и Valeron's Vinyl Channel, автограф-сессии, розыгрыши ценных призов. Посещение выставки бесплатное, но предварительная регистрация (она уже открыта) обязательна. Часы работы выставки: 2 июня – с 12:00 до 20:00, 3 июня – с 10:00 до 18:00. Место проведения: Екатеринбург, гостиница «Московская горка», ул.Московская, д.131.

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