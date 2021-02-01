Hi-Fi & High End Show: ждём, когда потеплеет

01.02.2021 10:25

Организаторы Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 21-23 мая 2021 года. Место проведения не изменилось – мероприятие состоится в московском отеле «Бородино». В причине переноса выставки нет ничего неожиданного: ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в Москве, полностью пока не сняты, а обеспечение безопасного и здорового общения участников и посетителей шоу остаётся одним из главных приоритетов. Кроме того, с наступлением тепла снижается и уровень заболеваемости сезонными простудами.



Регистрация на старые даты (март) будет аннулирована: желающим попасть на выставку нужно будет пройти её заново. При этом следует обратить внимание на новые правила: планируя посещение, необходимо заранее выбрать тот или иной день – принцип «зарегистрируюсь, а там решу, когда удобнее идти», на этот раз не сработает. О дате начала регистрации будет объявлено позднее; следите за новостями на сайте выставки или её страницах в соцсетях.



В программе московского Hi-Fi & High End Show: экспозиция наушников и портативной техники Hi-Fi Portable, выставка-продажа виниловых пластинок Hi-Fi Vinyl, семинары и лекции. Список участников смотрите на сайте мероприятия.