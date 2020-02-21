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Hi-Fi Show 2020: регистрация открыта


21.02.2020 15:50

 

 

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show 2020 открыли онлайн-регистрацию. В этом году мероприятие будет особенным – выставка отметит свой 25-й день рождения – и пройдёт с 3 по 5 апреля в новом месте, московском отеле «Бородино» (Русаковская улица, дом 13, строение 5).

 

В программе: экспозиция Hi-Fi Portable, представляющая наушники и портативную технику; выставка-продажа виниловых пластинок Hi-Fi Vinyl; проект Hi-Fi Стриминг, который демонстрирует оборудование для стриминга музыки в высоком качестве. В зале «Багратион», расположенном на третьем этаже отеля, все три дня работы выставки будут проходить разнообразные мероприятия. Уже запланированы дискуссия на тему «Цифра или аналог – какой формат более востребован российским потребителем»; семинар по магнитным лентам и магнитофонам; лекция по истории индустрии домашнего аудио; «Битва форматов» с прослушиванием различных аудио источников… Как всегда, российские интеграторы смогут принять участие в обучающих занятиях академии для инсталляторов.

 

Посещение выставки будет бесплатным при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия. Онлайн-регистрация закроется накануне выставки, после чего билеты можно будет приобрести непосредственно в отеле.

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