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Hi-Fi шумоизолятор English Electric EE1 Plus


21.02.2025 02:47

 

 

Бренд English Electric принадлежит компании Chord. Под этой торговой маркой выпускаются аксессуары для Hi-Fi систем, в частности, шумоизоляторы, улучшающие звучание домашних аудиосетапов.  

 

Один из таких изоляторов шума – устройство под названием EE1 Plus. Оно разработано для снижения уровня шума при стриминге. EE1 Plus сделан из алюминия и снабжён парой ножек. Аксессуар устанавливается между кабелями Ethernet и устраняет сетевой шум, преобразуя его в тепловую энергию и не влияя на качество сигнала.

 

EE1 Plus можно использовать для устранения шумов при работе коммутатора данных и стримера или сервера, сервера и стримера, маршрутизатора и коммутатора данных.

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