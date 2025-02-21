Hi-Fi шумоизолятор English Electric EE1 Plus

21.02.2025 02:47

Бренд English Electric принадлежит компании Chord. Под этой торговой маркой выпускаются аксессуары для Hi-Fi систем, в частности, шумоизоляторы, улучшающие звучание домашних аудиосетапов.



Один из таких изоляторов шума – устройство под названием EE1 Plus. Оно разработано для снижения уровня шума при стриминге. EE1 Plus сделан из алюминия и снабжён парой ножек. Аксессуар устанавливается между кабелями Ethernet и устраняет сетевой шум, преобразуя его в тепловую энергию и не влияя на качество сигнала.



EE1 Plus можно использовать для устранения шумов при работе коммутатора данных и стримера или сервера, сервера и стримера, маршрутизатора и коммутатора данных.



