Hi-Fi в карантине

24.03.2020 10:28

Компания Cyrus Audio запустила в Великобритании 14-дневное бесплатное домашнее тестирование устройств серии Cyrus ONE: усилителей ONE, ONE HD и ONE Cast, а также акустических систем ONElinear. Инициатива производителя связана с вынужденной изоляцией многих жителей Соединённого Королевства; таким способом Cyrus Audio даёт пользователям возможность не остаться без домашних развлечений и в то же время не нарушать предписания правительства страны.



Любой потребитель, желающий расширить имеющуюся у него аудио систему, может связаться с одним из дилеров компании и, по сути, взять напрокат на две недели усилитель одной из перечисленных выше моделей, с колонками или без них – нужно только внести небольшой депозит. Необычная акция – ещё и попытка Cyrus Audio помочь своим дилерам, которые терпят убытки из-за того, что поток покупателей резко сократился за последнее время.



Действуя таким образом, производитель уменьшает количество контактов между своими сотрудниками – или сотрудниками дилерской компании – и конечными потребителями, снижая риск заражения. Покупатель получает «демонстрацию на дому» и квалифицированную консультацию продавца – дистанционно. Кроме того, потенциальному клиенту предоставляется возможность услышать, как продукт, который он хочет приобрести, звучит в его квартире, в комплекте с уже имеющимися компонентами.



Британские дилеры с одобрением отнеслись к инициативе Cyrus Audio, многие из них уже присоединились к акции. Неизвестно одно – возвращается ли депозит, если по истечении двух недель клиент принимает решение не покупать устройство, которое он тестировал.