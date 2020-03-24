Hi-Fi в карантине

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24.03.2020 10:28

 

 

Компания Cyrus Audio запустила в Великобритании 14-дневное бесплатное домашнее тестирование устройств серии Cyrus ONE: усилителей ONE, ONE HD и ONE Cast, а также акустических систем ONElinear. Инициатива производителя связана с вынужденной изоляцией многих жителей Соединённого Королевства; таким способом Cyrus Audio даёт пользователям возможность не остаться без домашних развлечений и в то же время не нарушать предписания правительства страны.

 

Любой потребитель, желающий расширить имеющуюся у него аудио систему, может связаться с одним из дилеров компании и, по сути, взять напрокат на две недели усилитель одной из перечисленных выше моделей, с колонками или без них – нужно только внести небольшой депозит. Необычная акция – ещё и попытка Cyrus Audio помочь своим дилерам, которые терпят убытки из-за того, что поток покупателей резко сократился за последнее время.

 

Действуя таким образом, производитель уменьшает количество контактов между своими сотрудниками – или сотрудниками дилерской компании – и конечными потребителями, снижая риск заражения. Покупатель получает «демонстрацию на дому» и квалифицированную консультацию продавца – дистанционно. Кроме того, потенциальному клиенту предоставляется возможность услышать, как продукт, который он хочет приобрести, звучит в его квартире, в комплекте с уже имеющимися компонентами. 

 

Британские дилеры с одобрением отнеслись к инициативе Cyrus Audio, многие из них уже присоединились к акции. Неизвестно одно – возвращается ли депозит, если по истечении двух недель клиент принимает решение не покупать устройство, которое он тестировал.

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