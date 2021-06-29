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Hi-Fi Weekend в Санкт-Петербурге


29.06.2021 20:51

 

 

3-4 июля в Hi-Fi салоне Stereozona (Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 63) пройдёт Hi-Fi Weekend. Посетителей будут ждать два зала, заполненных современной аудиотехникой: от компактных наушников до системы домашнего кинотеатра.

 

На суд публики организаторы представят самые разные модели магнито-планарных наушников американской компании Audeze – от самых недорогих до референсных, в том числе Penrose, Mobius, LCD-2, LCD-XC и др. ЦАПы/усилители для них – производства Mytek; в качестве цифровых источников будут использоваться проигрыватели Aurender.

 

Во втором зале организаторы соберут две системы для музыки и кино. Первая – это две пары электростатов MartinLogan (ESL-X и ESL-11) и новейший Aurender N20 в связке с ЦАПом Mytek Manhattan DAC II. Вторая – домашний кинотеатр на базе медиаплеера Zappiti и колонок MartinLogan (Motion 60 XTi, акустика центрального канала Motion 50 XTi, сабвуфер Dynamo 1600X).

 

Мероприятие пройдёт 3 и 4 июля с 10 до 19 часов. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

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