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Hi-Fi звук на смартфоне с ЦАПом FiiO Q11


22.06.2023 12:30

 

 

Q11 – новинка в ассортименте FiiO. Это портативный цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников. Устройство весом 150 граммов разработано для использования со смартфонами, но его также можно подключить (через порт USB-C) к планшету, ноутбуку или компьютеру. В комплект поставки входят переходники для различных мобильных устройств.

 

Выходная мощность усилителя – до 650 мВт. Q11 поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения, включая PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Есть два выхода для наушников, 3,5 мм (небалансный + SPDIF) и 4,4 мм (балансный).

 

Благодаря ёмкому аккумулятору (2600 мАч) ЦАП может автономно работать до 13 часов; для того, чтобы полностью подзарядить аккумулятор, требуется два с половиной часа. Светодиод на передней панели устройства меняет цвета в зависимости от активного битрейта: при частоте дискретизации 48 кГц или ниже он синий, выше 48 кГц – жёлтый, для аудиосигналов DSD – зелёный.

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