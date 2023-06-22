Hi-Fi звук на смартфоне с ЦАПом FiiO Q11

22.06.2023 12:30

Q11 – новинка в ассортименте FiiO. Это портативный цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников. Устройство весом 150 граммов разработано для использования со смартфонами, но его также можно подключить (через порт USB-C) к планшету, ноутбуку или компьютеру. В комплект поставки входят переходники для различных мобильных устройств.

Выходная мощность усилителя – до 650 мВт. Q11 поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения, включая PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Есть два выхода для наушников, 3,5 мм (небалансный + SPDIF) и 4,4 мм (балансный).

Благодаря ёмкому аккумулятору (2600 мАч) ЦАП может автономно работать до 13 часов; для того, чтобы полностью подзарядить аккумулятор, требуется два с половиной часа. Светодиод на передней панели устройства меняет цвета в зависимости от активного битрейта: при частоте дискретизации 48 кГц или ниже он синий, выше 48 кГц – жёлтый, для аудиосигналов DSD – зелёный.



