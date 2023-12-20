Hi-Res аудио для мобильников

20.12.2023 11:22

В компании Periodic Audio создали миниатюрный ЦАП для мобильных устройств. Это не первая подобная разработка, но у продукта Periodic Audio есть ряд особенностей.



В пресс-релизе сообщается, что конвертер Silicon примерно в три раза меньше батарейки и весит всего 4 грамма. Несмотря на такие крошечные размеры устройства, инженерам Periodic Audio удалось найти место для ЦАП AK4377ECB, который воспроизводит PCM файлы с разрешением до 32 бит / 768 кГц и поддерживает нативное разрешение DSD256. Усилитель для подключаемых наушников – Semtech RT6863. Сообщается, что Silicon может выдавать непрерывную мощность 153 мВт на канал при нагрузке 32 Ом, с отношением «сигнал/шум» 125 дБ и общими гармоническими искажениями 0,0003%. Корпус ЦАП сделан из алюминия; торцы – из поликарбоната. На одном имеется порт USB port и разъём 3,5 мм для наушников.



Устройство разрабатывалось с августа 2021 года. Прототип Silicon DAC был впервые показан на выставке CES 2023. Сейчас Periodic Audio собирает средства на запуск новинки в производство. Если краудфандинговая кампания пройдёт успешно, в продаже мини-ЦАП может появиться уже в марте будущего года.



