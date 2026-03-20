Hi‑Tech Media – дистрибьютор Hisense


20.03.2026 12:42

 

 

Hi‑Tech Media заключила дистрибьюторское соглашение с компанией Hisense. Достигнутые договорённости дают российскому дистрибьютору права на поставку, продажу и техническую поддержку профессиональных (B2B) средств отображения Hisense.

 

В перечень фирменной B2B‑продукции, которая с подписанием соглашения становится доступна российским партнёрам Hi‑Tech Media – это интерактивные панели для образования и бизнеса из серии MR6DE, коммерческие дисплеи (Digital Signage) для информационных табло (линейки DP, DM), а также светодиодные решения «всё-в-одном» для конференц-залов, переговорных помещений и общественных пространств (серия HAIO).

 

Продукция Hisense, относящаяся к вышеперечисленным категориям устройств, характеризуется высоким качеством изображения и надёжностью. Эти технические решения предназначены для использования в переговорных комнатах и конференц‑залах, в учебных аудиториях, общественных пространствах, розничной торговле, на предприятиях HoReCa, в ситуационных центрах и пр.

