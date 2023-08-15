ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hi-Tech Media стала дистрибьютором Philips


15.08.2023 11:14

 

 

Российская компания «Хай-Тек Медиа» (Hi-Tech Media) получила статус официального дистрибьютора Philips. Новый партнёр Philips будет заниматься продажей и продвижением предназначенных для профессионального использования дисплеев и телевизоров, интерактивных панелей, дисплеев для видеостен и пр.

 

Под брендом Philips выпускается широкий ассортимент устройств для применения в коммерческом секторе: рекламные и информационные цифровые вывески; дисплеи для создания больших видеостен; интерактивные сенсорные 4K дисплеи на базе Android или Windows, и др.

 

Гарантия на всю фирменную продукцию, которая будет представлена в ассортименте дистрибьютора, составляет три года; первая партия устройств уже в пути.

Связанные новости:
 ТВ Philips Ambilight 2023 года не поддерживают Philips Hue - 17.07.2023 10:58
 TP Vision и AOC собрались потеснить JBL - 25.05.2023 18:27
 В Россию возвращается AIWA  - 27.04.2023 12:46
 WyreStorm расширила серию устройств NHD-500  - 28.03.2023 13:52
 TechnoLogica привезла в Россию усилители Audio Analogue - 14.03.2023 08:32
 Телевизоры Philips: модельный ряд 2023 года - 15.02.2023 09:45
 Мозаичные видеостены - 23.11.2022 10:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007