Hi-Tech Media стала дистрибьютором Philips

15.08.2023 11:14

Российская компания «Хай-Тек Медиа» (Hi-Tech Media) получила статус официального дистрибьютора Philips. Новый партнёр Philips будет заниматься продажей и продвижением предназначенных для профессионального использования дисплеев и телевизоров, интерактивных панелей, дисплеев для видеостен и пр.



Под брендом Philips выпускается широкий ассортимент устройств для применения в коммерческом секторе: рекламные и информационные цифровые вывески; дисплеи для создания больших видеостен; интерактивные сенсорные 4K дисплеи на базе Android или Windows, и др.



Гарантия на всю фирменную продукцию, которая будет представлена в ассортименте дистрибьютора, составляет три года; первая партия устройств уже в пути.



