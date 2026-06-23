High End без проводов: Focal Diva Alta Utopia

23.06.2026 10:12

Diva Alta Utopia – новый флагман модельного ряда Focal. Беспроводная активная акустическая система High End класса разработана в партнёрстве с «сестринской» компанией Naim. Самые современные технологии и многолетний опыт – и впечатляющая цена, перевалившая за 200 тысяч евро.

Focal Diva Alta Utopia – самодостаточное аудиорешение категории «всё-в-одном». Эти колонки, как говорится, «внушают». Внешним видом, качеством звука, общим впечатлением, однозначно свидетельствующем об уровне жизни владельца. Стильный продукт для стильных интерьеров, эстетику которых не нарушают провода и стойки с аудиокомпонентами: для того, чтобы поразить слушателя великолепным звуком, новому творению инженеров Focal не требуются внешние усилители, ЦАП и стример. Мощность встроенных усилительных модулей (Class AB) производства Naim составляет 600 Вт.

Колонки поддерживают беспроводную технологию Ultra Wideband (UWB), она позволяет передавать аудиоданные без потерь качества и воспроизводить файлы до 192 кГц / 24 бит. Стриминговая платформа Naim Pulse способна обрабатывать аудиофайлы с разрешением до 384 кГц / 32 бит и поддерживает Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth 5.3 и потоковую передачу UPnP. Для прямого подключения к ТВ есть HDMI eARC; возможна интеграция в систему «умный дом».