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High End Munich 2024: две недели до открытия


27.04.2024 17:19

 

 

Через пару недель в Мюнхене начнёт свою работу выставка High End Munich 2024. В прошлом году у неё был юбилей – популярное в среде аудиофилов мероприятие прошло в 40-й раз, собрав рекордное количество участников и посетителей. Организаторы планируют не останавливаться на достигнутом и обещают, что количество участников достигнет тысячи…

 

Как обычно, первые дня выставки (9 и 10 мая) отведены профессионалам, а вот 11 и 12 мая, в субботу и воскресенье, ждут и любителей – всех, кто интересуется последними достижениями современного хай-энда. Среди участников – как всемирно известные производители с широким ассортиментом выпускаемой продукции, так и более «камерные» бренды, узкоспециализированные или работающие для узкого круга потребителей.

 

Свои новинки представят компании Audiolab, Audiovector, HiFi Rose, iFi Audio, PMC, Quad и др. Cambridge Audio, вероятно, опять привезёт в Мюнхен свой двухэтажный красный автобус, полный сюрпризов. Компания Ruark Audio объявила, что покажет как минимум две новые разработки. У Sennheiser есть туз в рукаве, который должен порадовать аудиофилов. Sonus Faber, скорее всего, снова покажет великолепные колонки Stradivari в комплекте с усилителями McIntosh. Эксперты ожидают убойное выступление TAD Labs с их флагманским предусилителем Reference TAD-C700 за 68 тысяч долларов США и Vivid Audio, которая привезёт на выставку свою новую разработку, монструозную в хорошем смысле тринадцатидрайверную акустическую систему Vivid Moya 1. Одной из самых ожидаемых новинок будет устройство WiiM, о котором известно только, что оно уже существует и будет представлено специалистам на мюнхенской выставке – вместе с ещё одним новейшим фирменным продуктом, музыкальным стримером WiiM Ultra.

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