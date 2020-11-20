High End Munich: перестраховка или истерия?

20.11.2020 11:25

В начале октября организаторы выставки High End Munich объявили о том, что мероприятие состоится в мае 2021 года. А вчера они изменили своё решение, объявив новые даты: 9-12 сентября.



На дворе ноябрь, выставка отложена уже почти на год; при этом два месяца назад в Берлине прошло шоу схожей тематики – буквально на днях мы писали о том, что участники и посетители IFA 2020 дали самые высокие оценки организации форума и его безопасности. «Решение по Мюнхену» – это перестраховка и желание переждать до лучших времён, когда проведению выставки точно ничто не помешает, или признание победы коронавируса — по крайней мере, в умах – над отраслью в частности и человечеством вообще?



Производители, планирующие привезти свою продукцию в Мюнхен, могут обдумывать своё решение до конца марта будущего года. После этого приём заявок на участие будет прекращён. Организаторы подчёркивают, что комплекс гигиенических и санитарных мер будет адаптирован к ситуации, которая сложится на момент проведения выставки. Напомним, из других отраслевых мероприятий CES 2021 (11-14 января) пройдёт в виртуальном формате, а Bristol Hi-Fi Show 2021 не состоится вовсе.