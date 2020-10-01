High End небожители от Avalon Acoustics

01.10.2020 15:56

Российская дистрибьюторская компания TechnoLogica начала сотрудничество с американским акустическим брендом Avalon Acoustics.Громкоговорители Avalon – продукция штучная, дорогая: ежегодные объёмы производства измеряются в лучшем случае несколькими десятками пар.



Владеет компанией Нил Патель; он же является бесменным главным конструктором, а также художественным руководителем отдела разработок. Хотя у каждой новой модели Avalon есть свой собственный конструктор, основная концепция всегда исходит от Нила. Поэтому у всех колонок бренда есть общие черты, в которых однозначно угадывается рука Мастера. Главную философскую идею Avalon создатель компании формулирует так: «Музыка – страсть в нашей крови и муза, вдохновляющая наш интеллект». Авторитет бренда в индустрии High End и Ultra High End бесспорен: некоторые эксперты и аудиофилы называют Avalon «самым бескомпромиссным» производителем акустических систем, а самого Нила Пателя – «Богом громкоговорителей».



Акустические системы Avalon славятся трёхмерной, практически голографичной звуковой сценой. Этому во много способствует сложная форма корпусов: углы фронтальных панелей срезаны и сверху, и снизу, что позволяет решить две задачи – устранить резонансы внутри и наружные переотражения от фронтальной панели. Основной материал – МДФ; используется несколько слоёв, а толщина панелей доходит до 9 см. Внутри стенки оклеиваются особым фирменным демпфирующим материалом. Солидная масса колонок объясняется и наличием сложной внутренней системы распорок и стяжек. Для отделки используется натуральный шпон разных пород древесины и многослойное покрытие из специального лака, причём каждый слой полируется вручную.



Фронтальные панели громкоговорителей Avalon всегда наклонены или изогнуты для достижения фазовой когерентности излучения разных динамиков. Если форма корпуса изменяется, даже незначительно, пересчитываются и кроссоверы. Драйверы заказываются только у производителей с мировым именем, и только по фирменным спецификациям. СЧ-драйверы обычно с керамическими и композитными мембранами, большинство твитеров – с вогнутыми куполами, керамические или алмазные твитеры. Басовики – с композитными диффузорами, часто из материала Nomex-Kevlar. В настоящее время компания выпускает семь моделей акустических систем: четыре в линейке Precision Monitor (PM1, PM2, PM3, PM4) и три флагмана – Isis, Saga и Tesseract. Все Avalon’ы чрезвычайно чувствительны к месту установки, поэтому размещать их следует с сантиметровой точностью. Фирменная технология Stealth, реализованная в топовой модели Tesseract, управляет рассеянием звуковых волн в помещении: даже такой массивный громкоговоритель практически «растворяется», вы слышите не звучание колонок, а точно воссозданную звуковую сцену.