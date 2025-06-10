High End с размахом

10.06.2025 11:49

Организаторы Hi-Fi & High End Show объявили о том, что московская выставка состоится 10-12 октября, и пообещали, что «главное событие года для ценителей аудио и видеотехники высокого класса» станет ещё «масштабнее и грандиознее».



Деловая программа расширилась на треть: впервые в истории выставки обучающие мероприятия будут проходить в течение трёх дней. Привлечены новые спикеры, конференции обещают стать более содержательными, мастер-классы – более увлекательными. Пройдут – уже традиционно – публичные дискуссии, состоятся розыгрыши призов.

По предварительной информации, экспозиция участников Hi-Fi & High End Show займёт девять этажей московской гостиницы «Альянс Бородино» (Русаковская, 13с5). Для поклонников портативного аудио и винила будут работать отдельные экспозиции. Как всегда, некоторые из демонстрируемых аудио- и видеокомпонентов можно будет купить, когда выставка закончит свою работу. В рамках выставки будут оглашены итоги премии Top High End и состоится торжественное награждение победителей. Регистрация на Hi-Fi & High End Show Москва ещё не началась, но откроется в ближайшее время.



