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High End Show: из Мюнхена – в Вену


27.09.2024 11:04

 

 

Выставка High End International Audio Show, которая вот уже более 20 лет ежегодно проходит в Мюнхене, в 2026 году переедет в Вену. Организаторы мероприятия объявили, что в следующем, 2025 году, выставка пройдёт в Германии, а потом место проведения изменится – в выставочном комплексе Вены больше места для экспозиций постоянно растущего числа участников.

 

Даты High End 2025 уже известны: одна из популярнейших отраслевых европейских выставок пройдёт с 15 по 18 мая. Новым местом проведения выбран Austria Center Vienna (ACV). Это один из самых больших выставочных комплексов Европы: в нём 21 зал, больше 130 помещений разной площади для проведения конференций и деловых встреча; общая площадь пяти этажей комплекса превышает 26000 кв.м. Организаторы High End Society считают Austria Center Vienna наиболее подходящим для их целей, как с точки зрения удобства организации выставочного пространства и новых возможностей для участников, так и благодаря имиджу выставочного комплекса как суперсовременного и очень популярного

 

Кроме того, столица Австрии известна во всём мире как центр музыкальной жизни, что напрямую связано с тематикой High End Show. Предполагается, что переезд приведёт к увеличению количества не только участников, но и посетителей выставки. Первый раз в новом месте она пройдёт с 28 по 31 мая 2026 года; в 2027 году выставка состоится в начале мая (6-9.05), предварительные даты проведения High End Show Vienna – последняя декада месяца, с 25 по 28 мая.

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