High End стандарты: Audiovector R 8 Arrete

11.08.2021 13:34

Audiovector продолжает расширять фирменную серию Arrete. Новая модель R 8 Arrete занимает в линейке одну из самых высоких позиций.



Акустические системы R 8 оснащаются динамиками с технологией Carbon Driver Они отличаются небольшим весом, высокой прочностью, отсутствием вибраций и окрашиваний звука. Мембраны динамиков выполнены из плетёного материала на базе арамидного волокна с пропиткой из искусственной смолы. В четырёхполосной R 8 установлены басовый изобарический модуль на 8” и 6,5” драйверах, набор фронтальных СЧ/НЧ-динамиков (6,5”) – ещё один среднечастотник-вуфер (4”) расположен сзади – и твитер R 8 AMT Quasi. Заявленный диапазон частот – от 25 Гц до 52 кГц, чувствительность 92,5 дБ, импеданс 8 Ом, мощность усилителя до 500 Вт.



Фирменная система заморозки предусматривает «шоковое» охлаждение для изменения положения молекул меди (что приводит к снижению сопротивления и повышает прозрачность звука). Внутри корпусов – фирменный же демпфирующий материал Nanopore. Из других инженерных решений стоит отметить систему заземления Freedom Grounding, которая обеспечивает низкий уровень шума и искажений и более глубокую и точную сцену. Варианты отделки: несколько видов натурального шпона, чёрный рояльный лак, белый глянец. Тканевые грили – чёрного цвета.