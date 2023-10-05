High End усилитель своими руками

05.10.2023 00:02

Российский производитель Eridan Audio представил новинку 2023 года – набор для сборки компактного High End стереоусилителя мощности. Устройство класса AB мощностью 100 Вт способно, как утверждает компания-разработчик, конкурировать с усилителями известных брендов.

На одной печатной плате расположены два канала усиления, выпрямитель с фильтрующими конденсаторами большой ёмкости и блок защиты на микросхеме UPC1237. Входной каскад собран на операционном усилителе (ОУ) OPA134PA, усилитель напряжения – на транзисторах MMBT5551, MMBT5401, выходной каскад – на транзисторах STD03N, STD03P. Схема реализована с использованием преимущественно элементов поверхностного монтажа (SMD). Использование составных транзисторов (так называемые транзисторы Дарлингтона) STD03N, STD03P со встроенными диодами термокомпенсации в выходном каскаде обеспечило отличную термостабильность и позволило инженерам Eridan Audio упростить конструкцию усилителя

Двухканальный усилитель Eridan Audio имеет задержку включения акустических систем, защиту от постоянного тока, защиту выходного каскада от перегрузки по току. Для получения качественного звука нужно обеспечить собранный модуль питанием и охлаждением (силовой трансформатор и радиатор охлаждения в состав комплекта не входят). Единственная регулировка, которая потребуется при настройке – установка тока покоя выходного каскада. Характеристики устройства: номинальная мощность 100 Вт (на нагрузке 8 Ом), напряжение питания 2 х 35 В AC (рекомендуется силовой трансформатор с габаритной мощностью 250 Вт), нелинейные искажения менее 0,001%, диапазон частот по -3 дБ (без входного конденсатора) 0…230000 Гц.



