ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

High End в «бюджетном» исполнении


18.10.2023 15:36

 

 

Audio Group Denmark начнёт выпуск новой акустической системы Børresen X2. Это небольшие напольные громкоговорители за относительно небольшие (по сравнению с флагманскими моделями) деньги — пара колонок будет стоить 8000 евро.

 

Børresen X2 – самая маленькая модель из серии X. Компактный узкий корпус чёрного или белого цвета, покрытый рояльным лаком, имеет характерную внешность, типичную для всех громкоговорителей линейки. Драйверы – фирменный ленточный твитер и два 4,5-дюймовых СЧ/НЧ-динамика; такие же используются и в других колонках X Series. В конструкции новинки также есть заимствования из серий M, O и Z, в частности, мембрана из углеродного жгута и медные колпачки в магнитной системе. Производитель обещает «богатый детализированный звук, удивительный для акустики таких размеров».

 

В продажу новинка поступит в ноябре 2023 года.

Связанные новости:
 Деловая программа Hi-Fi & High End Show - 12.10.2023 14:37
 High End усилитель своими руками - 05.10.2023 00:02
 LG и Bang & Olufsen опять вместе - 24.08.2023 09:24
 Audio Group Denmark представляет новый бренд Axxess - 07.08.2023 14:35
 Больше тестов – лучше звук - 22.12.2022 11:35
 Датская мечта: Børresen M1 - 31.08.2022 00:16
 Ansuz Darkz борется с резонансами - 03.11.2021 05:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007