High End в «бюджетном» исполнении

18.10.2023 15:36

Audio Group Denmark начнёт выпуск новой акустической системы Børresen X2. Это небольшие напольные громкоговорители за относительно небольшие (по сравнению с флагманскими моделями) деньги — пара колонок будет стоить 8000 евро.



Børresen X2 – самая маленькая модель из серии X. Компактный узкий корпус чёрного или белого цвета, покрытый рояльным лаком, имеет характерную внешность, типичную для всех громкоговорителей линейки. Драйверы – фирменный ленточный твитер и два 4,5-дюймовых СЧ/НЧ-динамика; такие же используются и в других колонках X Series. В конструкции новинки также есть заимствования из серий M, O и Z, в частности, мембрана из углеродного жгута и медные колпачки в магнитной системе. Производитель обещает «богатый детализированный звук, удивительный для акустики таких размеров».



В продажу новинка поступит в ноябре 2023 года.



