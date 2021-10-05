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High End звукосниматель Ortofon Verismo


05.10.2021 11:27

 

 

Новая модель в топовой линейке Exclusive Series датской компании Ortofon – МС-картридж High End класса Verismo. В названии новинки «зашифрованы» два итальянских слова: vero («настоящий») и realismo («реализм»).

 

Несколько уникальных решений выделяют Verismo из ряда изделий конкурентов. Например, цельный алмазный кантилевер с иглой Replicant 100, которая обеспечивает исключительно точное считывание звуковой дорожки. Корпус звукоснимателя изготовлен по фирменной технологии Selective Laser Melting: слои титанового порошка спекают лазером, получая устойчивый к вибрациям материал, предотвращающий образование призвуков и окрашивание звука. Внутри корпуса находится миниатюрный платиновый диск с накладками из резины, полностью исключающий любые нежелательные резонансы.

 

Электромагнитная система картриджа состоит из миниатюрных, но мощных неодимовых магнитов; катушки – из бескислородной меди с золотым покрытием. Использование микроцилиндра из проводящего ток материала (Field Stabilizing Element) стабилизирует поле,  а технология Wide Range Damping System обеспечивает демпфирование картриджа в широком частотном диапазоне.

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