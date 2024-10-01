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Hisense: 150-дюймовые Laser TV


01.10.2024 16:16

 

 

В середине сентября в Китае прошла конференция «Свет будущего 2024», посвящённая технологиям создания лазерных дисплеев и перспективам их промышленного роста с учётом таких аспектов, как продукты, технологии и отрасли, которые способны в ближайшем десятилетии существенно изменить восприятие потребителями лазерных телевизоров.

 

В конференции приняла участие компания Hisense; её представители заявили о начале массового производства фирменного лазерного ТВ, способного обеспечить изображение с диагональю 150 дюймов. В настоящее время на рынке наблюдается большой спрос на телевизоры с диагональю 100 дюймов, и руководство компании, в том числе её подразделения Hisense Visual Technology, уверено, что этот тренд сохранится, и популярность больших экранов, в том числе сворачиваемых, продолжит расти. Доля лазерных телевизоров Hisense на мировом рынке на сегодня составляет 58,4% – в этом области компания лидирует. Её продукция, в частности, лазерные экраны для автомобилей, отмечена наградами.

 

У лазерных ТВ Hisense есть все преимущества сверхбольших экранов; такие устройства используются как основа для полноценного домашнего кинотеатра благодаря портативности и наличию интеллектуальных функций. Предполагается, что габариты Laser TV будут уменьшаться, возможности искусственного интеллекта – расширяться; производители продолжать разрабатывать модели с повышенным энергосбережением.

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