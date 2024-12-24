Hisense бросает вызов Sony

24.12.2024 12:18

Hisense анонсировала свою новую разработку, которая будет показана на выставке CES 2025. Это беспроводная кинотеатральная система HT Saturn в конфигурации 4.1.2 Dolby Atmos.



Комплект состоит из четырёх акустических систем и сабвуфера. В качестве трансмиттера используется небольшой контрольно-коммутационный блок HDMI ARC/eARC. Система поддерживает DTS:X. Технические характеристики драйверов пока держатся в секрете, известно лишь, что сабвуфер – 6,5-дюймовый. Эксперты считают, что новинка Hisense станет конкурентом ДК-комплекту Sony Bravia Theater Quad.



Cистема автоматической калибровки увеличивает количество вариантов расстановки колонок, а функция Hi-Concerto позволяет динамикам, которыми оснащён телевизор, «разделять обязанности по воспроизведению звука» с беспроводными громкоговорителями HT Saturn. Есть некоторые ограничения: телевизор тоже должен быть производства Hisense; перечень моделей, поддерживающих функцию Hi-Concerto, пока не опубликован. HT Saturn (Bluetooth, выход HDMI) совместим с любым ТВ, оснащённым HDMI ARC/eARC или оптическим выходом и управляется пультом Hisense TV.