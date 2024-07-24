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Hisense CanvasTV: картинная галерея в вашем доме


24.07.2024 12:33

 

 

Компания Hisense вывела на американский рынок свою новую разработку, «умный» 65-дюймовый телевизор CanvasTV, который, как ожидается, составит конкуренцию самсунговскому The Frame TV. Цена новинки – 1300 долларов США; телевизор Samsung на 700 долларов дороже. Hisense планирует выпуск и модели с дисплеем меньшего размера (55”, 999 долларов), но дата её появления в продаже пока неизвестна.

 

Полное название CanvasTV – Hisense Class S7 CanvasTV 4K QLED Google TV. Как и в случае с The Frame, конструкция CanvasTV предусматривает возможность использования сменных рамок. Базовый вариант – окантовка из тика; если потребитель хочет изменить цвет рамки, он может приобрести новую и прикрепить её к дисплею с помощью встроенных магнитных держателей. Сменные рамки поступят в продажу чуть позже; цен на них пока нет. Для сравнения, Samsung предлагает свои за 145-245 долларов США (для ТВ с диагональю 55 дюймов). Hisense CanvasTV крепится вплотную к поверхности стены; кронштейн входит в комплект поставки – как и традиционная подставка. Режим Art Mode позволяет менять предварительно загруженные в память устройства заставки, выводя на экран шедевры мировой живописи или абстрактные изображения. Можно загружать свои фотографии. Когда режим активирован, датчик движения отслеживает, есть ли кто-то в помещении, и, когда оно пустеет, телевизор автоматически выключается.

 

Как сообщается в пресс-релизе, QLED-дисплей с разрешением 4K отображает миллиард цветовых оттенков. Фирменное антибликовое покрытие Hi-Matte обеспечивает «глубину и текстуру живописных работ». Благодаря наличию датчика освещения телевизор автоматически настраивает изображение в соответствии с условиями освещённости. Частота обновления: 144 Гц; поддерживаются технологии ALLM (низкая задержка), VRR (вариабельная частота обновления), MEMC (компенсация движения). Hisense CanvasTV поддерживает Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, HDR10+ Adaptive. Встроенная аудиосистема – многоканальная, конфигурации 2.0.2; поддержки Dolby Atmos нет. Зато есть встроенные Google Assistant и Google Cast и совместимость с Amazon Alexa и Apple HomeKit.

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