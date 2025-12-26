Hisense готовит сюрприз для киноманов

26.12.2025 23:55

Hisense анонсировала выпуск новой модели компактных видеопроекторов. XR10 – устройство с лазерным источником света и яркостью до 6000 ANSI люменов.



Новинка рассчитана на энтузиастов, которые проводят много времени за просмотром кинофильмов – дома, а не в кинотеатрах. Hisense XR10 комплектуется усовершенствованным чипсетом LPU 3.0 Digital Laser Engine и 16-ю линзами, полностью стеклянными. Контрастность устройства: 6000:1, размер проецируемого изображения: от 65 до 300 дюймов. Настройка изображения – с искусственным интеллектом.



Производитель планирует официально представить эту модель на выставке CES 2026, которая будет проходит в начале январе следующего года; тогда же появится более подробная информация о технических характеристиках и возможностях нового проектора. Эксперты предполагают, что XR10 будет довольно дорогим.



