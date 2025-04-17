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Hisense HT Saturn: смотрите кино дома


17.04.2025 12:01

 

 

Аудиосистема HT Saturn – новая разработка компании Hisense. Это беспроводной комплект акустических систем, который позволяет получить кинематографический звук Dolby Atmos и DTS:X и обеспечивает эффект полного погружения даже в обычной гостиной обычной квартиры, без специальной обработки и дополнительного оборудования.

 

Hisense HT Saturn разработана специально для использования вместе с телевизорами с большими экранами – или с проекторами, позволяющими получить изображение с диагональю от 65 дюймов. Общее количество драйверов, которыми оснащены четыре беспроводные колонки – 13; в комплект входит 6,5-дюймовый сабвуфер, тоже беспроводной; совокупная мощность системы достигает 720 Вт. Производитель обещает, что звук будет плотным, с хорошей детализацией на любых уровнях громкости, и равномерно заполнит пространство для прослушивания. HT Saturn «анализирует акустику помещения и автоматически настраивает параметры воспроизведения аудио, обеспечивая оптимальное качество звука в любом пространстве».

 

Технология Hi-Concerto обеспечивает интеграцию комплекта HT Saturn с телевизорами Hisense: она объединяет ресурсы динамиков, встроенных в телевизор, и колонок HT Saturn, синхронизирует их звучание и расширяет звуковое поле. Место установки не имеет значения, поскольку есть режим калибровки, позволяющий подстроить звук под особенности планировки. Поддерживается подключение по Wi-Fi (2.4 Гц/5.2 Гц/5.8 Гц) и Bluetooth 5.3, есть HDMI eARC и оптический вход. Колонки можно вешать на стену. Пять предустановленных режимов эквалайзера оптимизируют звук и подходят для различных сценариев использования, от просмотра спортивных трансляций до музыкальной вечеринки. В России система Hisense HT Saturn появится в продаже ориентировочно в июне 2025 года.

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