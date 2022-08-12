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Hisense и Leica – за развитие технологий Laser TV


12.08.2022 11:39

 

 

Компании Hisense и Leica Camera AG будут сотрудничать в области разработки новых типов и моделей лазерных телевизоров для домашних кинотеатров. В частности, предполагается использование опыта Leica Camera AG в создании ультракороткофокусных объективов. Соответствующее соглашение было подписано в конце июля в Мюнхене.

 

Лазерный телевизор (Laser TV) – термин, которым принято обозначать комплект видеооборудования, состоящий из проектора и проекционного экрана. Первый в мире короткофокусный лазерный телевизор был выпущен в 2014 году. С января по июнь 2022 года мировая выручка от продаж лазерных телевизоров превысила 15 млн. долларов (ежегодный рост превышает 100%). Особенно популярна продукция этой категории у потребителей в Австралии, Франции и Канаде. С целью соответствовать самым высоким стандартам качества Hisense планирует использовать в своих новых продуктах разработки Leica Camera, её оптические системы и технологии обработки изображений. По мнению руководства Hisense Group Holdings, «лазерный телевизор, оснащённый оптическими технологиями Leica, способен воспроизвести самые чистые и натуральные оттенки».

 

Первый крупный совместный технический проект Hisense и Leica Camera AG – лазерный телевизор Leica Cine 1. Партнёры представят его широкой публике и экспертам уже в сентябре, на международной выставке бытовой электроники IFA 2022, которая пройдёт в Берлине со 2 по 6 сентября.

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