Hisense и Leica – за развитие технологий Laser TV

12.08.2022 11:39

Компании Hisense и Leica Camera AG будут сотрудничать в области разработки новых типов и моделей лазерных телевизоров для домашних кинотеатров. В частности, предполагается использование опыта Leica Camera AG в создании ультракороткофокусных объективов. Соответствующее соглашение было подписано в конце июля в Мюнхене.



Лазерный телевизор (Laser TV) – термин, которым принято обозначать комплект видеооборудования, состоящий из проектора и проекционного экрана. Первый в мире короткофокусный лазерный телевизор был выпущен в 2014 году. С января по июнь 2022 года мировая выручка от продаж лазерных телевизоров превысила 15 млн. долларов (ежегодный рост превышает 100%). Особенно популярна продукция этой категории у потребителей в Австралии, Франции и Канаде. С целью соответствовать самым высоким стандартам качества Hisense планирует использовать в своих новых продуктах разработки Leica Camera, её оптические системы и технологии обработки изображений. По мнению руководства Hisense Group Holdings, «лазерный телевизор, оснащённый оптическими технологиями Leica, способен воспроизвести самые чистые и натуральные оттенки».



Первый крупный совместный технический проект Hisense и Leica Camera AG – лазерный телевизор Leica Cine 1. Партнёры представят его широкой публике и экспертам уже в сентябре, на международной выставке бытовой электроники IFA 2022, которая пройдёт в Берлине со 2 по 6 сентября.