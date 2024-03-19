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Hisense и Xbox: командная игра


19.03.2024 14:07

 

 

Hisense будет сотрудничать с Xbox. Запущена программа Designed for Xbox, в рамках которой две компании «объединят усилия, чтобы вывести домашние развлечения на новый уровень».

 

Подробности не сообщаются, но в официальном пресс-релизе говорится о том, что программа рассчитана на геймеров, а цель партнёрства – «сделать гейминг более совершенным и обеспечить более яркие впечатления благодаря отображению игрового процесса на 100-дюймовых дисплеях Hisense».

 

Потребители смогут подключать игровые консоли Xbox к лазерным телевизорам Hisense. В последних предусмотрен специальный игровой режим; он обеспечивает плавность отображения благодаря высокой частоте обновления и режиму с низкой задержкой входного сигнала ALLM. Сообщается, что использование так называемых лазерных телевизоров Hisense, с их экранами с диагональю более чем 100 дюймов, даст пользователям возможность «полностью погрузиться в атмосферу игры, наполненную реалистичными и приятными для глаз цветами».

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