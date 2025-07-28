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Hisense: интеграция VIDAA и Control4


28.07.2025 14:34

 

 

Компания Hisense разработала новый драйвер для интеграции фирменных телевизоров на базе операционной среды VIDAA в домашние системы автоматизации Control4. В разработке приняли участие программисты компании Chowmainsoft.

 

Драйвер даёт владельцам телевизоров Hisense VIDAA возможность управлять основными функциями телевизора через интерфейс Control4. Доступные функции IP-управления – это включение-выключение устройства, регулировка уровня громкости звука, переключение входов, выбор каналов и приложений, таких, как Netflix, YouTube, Prime Video и Disney Plus. Таким образом, взаимодействие потребителя с ТВ-устройством становится более понятным и удобным.

 

Драйвер обеспечивает двустороннюю, в режиме реального времени, связь и синхронизацию ТВ с интерфейсом Control4, в результате чего телевизор становится полноценной частью единой системы «умный дом».

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