Hisense: интеграция VIDAA и Control4

28.07.2025 14:34

Компания Hisense разработала новый драйвер для интеграции фирменных телевизоров на базе операционной среды VIDAA в домашние системы автоматизации Control4. В разработке приняли участие программисты компании Chowmainsoft.

Драйвер даёт владельцам телевизоров Hisense VIDAA возможность управлять основными функциями телевизора через интерфейс Control4. Доступные функции IP-управления – это включение-выключение устройства, регулировка уровня громкости звука, переключение входов, выбор каналов и приложений, таких, как Netflix, YouTube, Prime Video и Disney Plus. Таким образом, взаимодействие потребителя с ТВ-устройством становится более понятным и удобным.



Драйвер обеспечивает двустороннюю, в режиме реального времени, связь и синхронизацию ТВ с интерфейсом Control4, в результате чего телевизор становится полноценной частью единой системы «умный дом».