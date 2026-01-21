Hisense: итоги CES 2026

21.01.2026 21:27

На выставке в Лас-Вегасе компания представила ряд новых технологий и глобальную концепцию «Инновации для яркой жизни».

Представляя свои новые решения, Hisense объявила, что с 1 января 2026 года ОС VIDAA перешла на принципиально новую интегрированную платформу, которая станет единым центром управления для всего цифрового контента, облачных ИИ-сервисов и подключённых домашних устройств. В рамках стратегического партнёрства Hisense и Microsoft в платформу VIDAA будут интегрированы возможности генеративного искусственного интеллекта Copilot, а пользователи получат прямой доступ к облачному геймингу Xbox и смогут запускать компьютерные игры напрямую на телевизорах Hisense, без игровой консоли.



В категории устройств для домашнего кинотеатра производитель представил телевизор 116UXS с усовершенствованной технологией подсветки RGB MiniLED evo и лазерный проектор XR10 с трёхцветным лазерным источником света TriChroma. Благодаря управлению подсветкой с точностью 134 бит и охвату до 110% цветового пространства BT.2020 технология RGB MiniLED evo позволяет более естественно воспроизводить цвета неба, воды и лазурно-зелёные оттенки. Лазерный проектор XR10, с кинематографическим качеством изображения, высокой яркостью и насыщенной цветопередачей, позволит Hisense укрепить позиции на рынке подобных устройств с ультрабольшими экранами: размер проецируемого им изображения – до 300 дюймов по диагонали.



