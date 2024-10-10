Hisense Laser Cinema: новые модели для больших изображений

10.10.2024 12:55

В фирменной серии лазерных проекторов появились две новые модели, ультракороткофокусные PL2SE и PX3SE-PRO – компактные устройства со встроенной мощной аудиосистемой и «умным» управлением. Ультракороткофокусные проекторы Hisense PL2SE и PX3SE-PRO могут проецировать очень большие изображения, будучи установленными на совсем небольшом расстоянии от экрана, при этом сохраняется максимально высокое разрешение, «картинка» получается чёткой и яркой.

В случае с двумя новыми моделями серии Hisense Laser Cinema размер проекции регулируется в зависимости от особенностей помещения и типа экрана – в пределах от 80 до 150 дюймов по диагонали. Проецировать изображение можно не только на ALR-экран или специальное полотно, но и на обычную стену. Геометрию изображения настраивает функция коррекции трапецеидальных искажений. Интеллектуальная технология масштабирования Hisense 4K AI Upscaler обрабатывает видео с низким разрешением и повышает детализацию воспроизводимого контента. Технология X-Fusion (она используется в проекторах модели PL2SE) обеспечивает высокую чёткость изображения и естественную передачу цветов; яркость достигает 2700 ANSI люменов. Источник света в PX3SE-PRO тоже лазерный, трёхцветный Trichroma, работающий в красном, зелёном и синем спектрах, благодаря чему цветовой охват очень широкий; яркость этих устройств – до 3000 ANSI люменов.

Обе модели поддерживают игровой режим с частотой обновления до 240 Гц HDR Game Mode и автоматический режим низкой задержки входного сигнала (ALLM), последний оптимизирует настройки проектора при подключении к игровой консоли. Технология MEMC компенсирует размытость, сопутствующую быстрой смене изображений. Управление проекторами простое, понятное интуитивно понятное. С помощью голосового помощника VIDAA Voice можно менять громкость, переключать каналы, запускать приложения, искать нужный контент. PL2SE и PX3SE-PRO поддерживают операционную систему Control4. Встроенная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos в PL2SE состоит из пары динамиков общей мощностью 30 Вт, в PX3SE-PRO есть ещё два фронтальных динамика разработки Harman Kardon.



