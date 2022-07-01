Hisense Laser TV: поддержка Dolby Atmos

01.07.2022 12:05

Производитель лазерных ТВ Hisense объявил о том, что фирменные флагманские модели (серия L9G) с технологией TriChroma теперь поддерживают иммерсивный аудиоформат Dolby Atmos.

Воспользоваться новыми возможностями телевизоров владельцы таких устройств смогут уже в ближайшее время и не прилагая никаких усилий: обновление прошивки ТВ происходит автоматически.

Так называемые лазерные телевизоры Hisense представляют собой комплект, состоящий из проектора с тремя лазерами и проекционного экрана с покрытием, эффективно отражающим свет. Световой поток проектора – 3000 люмен; изображение гарантированно чёткое и плавное. Устройства с поддержкой 4K выпускаются с экранами двух размеров – с диагональю 100 и 120 дюймов. Hisense L9G Laser TV оснащены встроенной акустической системой WiSA Ready; это означает, что устройство может использоваться в составе многоканальной беспроводной системы окружающего звучания. Мощность динамиков – 40 Вт.