Hisense M2 Pro: «картинка» 4К и «умные» технологии

08.08.2025 14:37

Лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro теперь могут приобрести и российские потребители – новинка уже появилась в продаже. Устройство имеет компактный корпус, его можно с лёгкостью переносить с места на место или брать с собой в поездки.



Для проецирования изображения используется 4K DLP-система с более чем двумя миллионами микрозеркал и трёхцветным лазерным источником света TriChroma яркостью 1300 ANSI люменов. Прочие характеристики новинки: цветовой охват 110% BT.2020, разрешение 4K UHD, контрастность 1000:1. Размер проекции – от 65 до 200 дюймов. Чёткость и насыщенность «картинки» обеспечивает ИИ-технология AI 4K Clarity. Количество шумов снижается благодаря AI Noise Reduction, качество контента с низким разрешением повышают технологии AI 4K Upscaler и AI HDR Upscaler.



Изображение настраивается автоматически: корректируются трапецеидальные искажения, происходит автофокусировка (проектор снабжён оптическим зумом с коэффициентом до 1,3), цвета адаптируются в зависимости от цвета поверхности, на которую осуществляется проецирование. Геймерам инженеры, разработавшие Hisense M2 Pro, предлагают частоту обновления до 240 Гц и поддержку технологий MEMC, ALLM. Проектор с операционной системой VIDAA U7.6 поддерживает форматы HDR10+ и Dolby Vision и голосовое управление (технология VIDAA Voice), оснащается аудиосистемой с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X и встроенной шарнирной подставкой с углом поворота 360° по вертикали; также имеются встроенная ручка и защитный чехол.



