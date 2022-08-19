Hisense: новые стандарты качества жизни

19.08.2022 06:49

Компания Hisense провела интерактивный показ своих новинок – устройств премиум-класса, выпуск которых приурочен к Чемпионату мира по футболу 2022 (Hisense – один из официальных спонсоров Чемпионата). Представители бренда в прямом эфире продемонстрировали возможности фирменного ULED-телевизора U7H и лазерного телевизора (проектора) L9H.



ULED-телевизор Hisense U7H – интеллектуальное устройство со спортивным режимом, при активации которого качество изображения во время просмотра соревнований и матчей улучшается автоматически. «Картинка» становится более детализированной и плавной.



Основные преимущества системы Laser TV Hisense L9H TriChroma – сверхбольшой экран, высокое качество изображения и экологичность. Hisense L9H обеспечивает «превосходную яркость, контрастность и детализацию, благодаря чему создаётся реалистичное живое изображение, от которого самые притязательные зрители получают незабываемые впечатления».



