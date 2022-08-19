ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Hisense: новые стандарты качества жизни


19.08.2022 06:49

 

 

Компания Hisense провела интерактивный показ своих новинок – устройств премиум-класса, выпуск которых приурочен к Чемпионату мира по футболу 2022 (Hisense – один из официальных спонсоров Чемпионата). Представители бренда в прямом эфире продемонстрировали возможности фирменного ULED-телевизора U7H и лазерного телевизора (проектора) L9H.

 

ULED-телевизор Hisense U7H – интеллектуальное устройство со спортивным режимом, при активации которого качество изображения во время просмотра соревнований и матчей улучшается автоматически. «Картинка» становится более детализированной и плавной.

 

Основные преимущества системы Laser TV Hisense L9H TriChroma – сверхбольшой экран, высокое качество изображения и экологичность. Hisense L9H обеспечивает «превосходную яркость, контрастность и детализацию, благодаря чему создаётся реалистичное живое изображение, от которого самые притязательные зрители получают незабываемые впечатления».

Связанные новости:
 Hisense и Leica – за развитие технологий Laser TV - 12.08.2022 11:39
 «Андроидный» Hisense  - 09.08.2022 09:53
 TCL Electronics: ну очень большие телевизоры - 14.07.2022 11:11
 Hisense Laser TV: поддержка Dolby Atmos - 01.07.2022 12:05
 8K-трансляция? Придётся подождать… - 25.03.2020 11:20
 Чемпионат мира по футболу с LG - 25.05.2018 15:25
 В Россию приходит Hisense - 03.05.2018 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007