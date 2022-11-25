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Hisense осваивает регионы


25.11.2022 17:18

 

 

Лазерные телевизоры Hisense теперь доступны большему числу покупателей в Российской Федерации: партнёры бренда открыли двенадцать новых демонстрационных зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирке, Красноярске, Воронеже, Кирове, Краснодаре, Самаре и Тольятти.

 

В магазинах можно протестировать возможности таких фирменных устройств, как Hisense Laser TV L9G (модель выпускается c диагональю 100 и 120 дюймов) и ультракороткофокусный Hisense Laser TV L9G. Особенность последнего – ALR-экран, который блокирует до 90% внешней засветки. Источник лазерного излучения RGB одновременно создаёт три изображения для большей чёткости и яркости. Устройство оснащается динамиками мощностью 40 Вт и поддерживает технологию Dolby Atmos.

 

Восемь из 12 новых демозон оборудованы в магазинах-партнёрах группы компаний Digis. Там, в частности, представлена фирменная модель Laser TV L5G с диагональю 100 и 120 дюймов. Это «умный» ультракороткофокусный проектор с разрешением 4K и специальный экран с функцией поглощения света. Изображение получается ярким и детализированным при любых условиях освещения, быстро движущиеся объекты остаются чёткими; пользователь получает доступ к разнообразному мультимедийному контенту.

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