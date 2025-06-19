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Hisense: первые строчки в рейтингах


19.06.2025 14:24

 

 

Очередной аналитический отчёт международного института маркетинговых исследований Omdia, который составлен по итогам первого квартала 2025 года, подтвердил лидерство компании Hisense в сфере технологий отображения премиум-класса: за отчётный период она заняла первое место в мире по объёму продаж телевизоров с диагональю 100 дюймов и более, а также Mini-LED и лазерных телевизоров.

 

На рынке 100-дюймовых (и более) ТВ на долю Hisense приходится 56,7% (лидирующая позиция неизменно сохраняется с 2023 года); в сегменте устройств с технологией Mini-LED – 29,3%; на рынке так называемых «лазерных телевизоров» – 69,6% (здесь Hisense занимает первую строчку рейтинга в течение шести лет подряд).

 

Высокие показатели обусловлены в том числе применением самых современных технологий, а также сотрудничеством с другими признанными экспертами в своих областях, например, с компанией Devialet, которая обеспечивает высокое качество звучания ТВ Hisense и бОльшую эффективность домашних развлекательных систем.

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