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Hisense подвела итоги года


20.12.2024 10:13

 

 

11 декабря в Москве прошла партнёрская конференция Hisense, приуроченная к празднованию 55-летия компании. В мероприятии приняли участие специалисты Hisense, представители российских розничных сетей, эксперты маркетплейсов и онлайн-платформ и др.

 

В рамках конференции была развёрнута экспозиция фирменной техники, выпускаемой под брендами Hisense и Toshiba TV: проекторы, саундбары, портативные колонки и телевизоры, в том числе новый Hisense UXNQ с подветкой Mini-LED X и диагональю 110 дюймов. В уходящем году ассортимент продуктов Hisense на российском рынке пополнился саундбарами HS3100 и HS5100; телевизорами E7NQ, E7NQ PRO и U8NQ и др. Фирменный лазерный мини-проектор Hisense C1 удостоился высоких оценок отечественных экспертов и получил нескольких наград; в начале 2025 года в продажу поступят мини-проекторы C2.

 

Российские потребители имеют возможность покупать и продукцию бренда Toshiba TV, входящего в группу компаний Hisense с 2017 года: телевизоры Toshiba C350ME и Toshiba V35ME, саундбары Toshiba TS3120A и Toshiba TS5120A... Участникам конференции был представлен телевизор Toshiba Z670NE с диагональю 100 дюймов, пиковой яркостью до 1000 нит, частотой обновления до 144 Гц и впечатляющим набором технологий, улучшающих качество изображения и звука: AI 4K Upscaling, Intelligent Auto View Pro, Al Picture Optimizer, REGZA Power Audio Pro и пр. Ещё одна новинка – интеллектуальный саундбар Toshiba TS5120A с девятью динамиками с совокупной мощностью до 180 Вт.

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