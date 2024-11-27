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Hisense: путь длиной в 55 лет


27.11.2024 12:39

 

 

Компании Hisense исполнилось 55 лет. В 1969 году в Циндао (КНР) появилась радиофабрика, превратившаяся с временем в глобальную корпорацию и ставшая одним из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники. Символическим подарком Hisense самой себе можно считать итоги прошедшего финансового года: годовой доход компании за рубежом превысил 12,2 миллиарда долларов США, общий же объём продаж группы компаний составил 28,7 млрд.

 

Последние пять лет были особенно удачными для Hisense: корпорация увеличила свое присутствие на мировых рынках и совершила ряд технологических прорывов. Этому, в частности, способствовало приобретение компании Sanden Corporation и разработка чипов на основе искусственного интеллекта; последнее позволило значительно улучшить качество изображения фирменных телевизоров. Инновациям в Hisense уделяют колоссальное внимание: на НИОКР выделяется около 5% годового дохода, из которых 30% идёт на предварительные исследования в интересах конечных потребителей. В 2024 году на выставке потребительской электроники IFA Hisense представляла свои новые разработки: телевизор ULED X Mini-LED UX с экраном 110 дюймов, лазерные проекторы с сертификацией Designed for Xbox и пр. В родном Китае Hisense удерживает первое место по объёмам продаж телевизоров в течение 20 лет подряд; в мире – лидирует по поставкам 100-дюймовых телевизоров, лазерных телевизоров и количеству патентов на лазерные телевизоры TriChroma. В период с 2022 по первый квартал 2024 года корпорация занимала второе место в мире по объёмам поставок ТВ.

 

На российском рынке продукция Hisense представлена в большом ассортименте. Из числа новинок российским потребителям доступны, в частности, телевизоры UXNQ с диагональю 110 дюймов, телевизоры U7NQ и E7NQ PRO, лазерный мини-проектор C2 Ultra, ультракороткофокусный проектор PX3SE-PRO, портативные колонки Party Rocket 160 и Party Rockstar 1600 и др.

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